Хасан Адемов пое социалното министерство от Борислав Гуцанов

Хасан Адемов пое поста на служебен министър на труда и социалната политика от досегашния министър Борислав Гуцанов на церемония в ресорното министерство.

"На първо място сред ангажиментите на служебния кабинет е да осигурим честни, прозрачни предсрочни парламентарни избори. Ще бъда абсолютно безкомпромисен към всички опити инструментите на социалната политика да се използват за влияние върху избора на гражданите", заяви Адемов и посочи, че това се е случвало преди.

Адемов обеща всеки един сигнал и случай да бъде проверен и, ако има виновни, да бъдат взети съответните мерки. Той каза, че е убеден, че ще бъде направено всичко възможно, за да се преодолее този недостатък.

"Основното недоволство на гражданите е липсата на справедливост, а тя минава през политиките на социалното министерство. Понеже няма как да имаме 100% справедливост, ще се борим за по-малко несправедливост", заяви служебният министър на МТСП.

"Сред приоритетите е още да се опитаме в условия на липсващ бюджет и удължителен закон, с възможностите на оперативните програми, да продължим това, което е започнало и да подпомогнем най-уязвимите", каза Адемов.

Според него в зимния период, след въвеждането на еврото, усещането е, че най-уязвими са хората с ниски доходи и социално слабите.

Адемов отговори на въпрос за “грозните практики“ за социални помощи, които се случват по места. Той каза, че министерството ще ангажира Националното сдружение на общините.

На въпрос, свързан с пенсиите, Адемов отговори, че има гаранция пенсионерите да получат записаното в Кодекса за социалното осигуряване. От 1 юли пенсиите, отпуснати до края на предходната година, се осъвременяват по Швейцарското правило, каза служебният министър.

Досегашният министър Борислав Гуцанов определи като добра новина, че начело на министерството ще бъде човек, който познава системата в детайли.

"Сигурен съм, че министерството ще продължи да се развива по най-полезния за хората начин, добави Гуцанов. Най-уязвимите хора в страната не трябва да пострадат при промени", каза още Гуцанов.

По неговите думи досега министерството е успяло да”„спаси“ парите по плана за възстановяване и устойчивост и да бъде направен ремонт на 81 дома в страната. Започнахме строителството на новите услуги, каза Гуцанов.

"Оставяме министерството в добро финансово състояние и вървящо по правилен път", каза още Гуцанов.