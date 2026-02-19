IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Убийство край Пловдив, тяло на мъж е открито в къща

Заподозреният за убийството е мъж на 26 години

19.02.2026 | 17:05 ч. Обновена: 19.02.2026 | 17:07 ч. 7
БГНЕС

57-годишен мъж е бил убит в дома си в пловдивското село Радиново, съобщава "Марица". За криминалното престъпление е задържан 26-годишен мъж.

На 17 февруари към 17.30 часа, е подаден сигнал в районното в Труд за това, че в къща в Радиново е бил намерен починал мъж. На място са пристигнали полицейски и медицински екипи, като е установено, че той е бил удрян по главата с твърд предмет. Полицейските служители открили в постройка в двора на къщата 26-годишния, който обитавал дома заедно с пострадалия. Установява се датата на настъпване на смъртта.  

От прокуратурата съобщават, че по досъдебното производство се извършват действия по разследването.

Заподозреният е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжната прокуратура да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение “задържане под стража“спрямо него.   
 

 

