От награда до съд: Руски подполковник замесен в схема с бойни обезщетения

Подполковникът с позывной „Палач” беше прославен в руската пропаганда. На гърдите му бяха закачени четири ордена за храброст. В видеоклип, споделен от Министерството на отбраната, той изрази предизвикателно желание да не почива от битка, докато Русия не постигне „победа” в Украйна. Той се хвалеше с рани от шрапнел, които според него бяха на косъм от смъртта.

Според Следствения комитет, руският еквивалент на ФБР, всичко това е било измама. Раните, които „Екзекуторът“, чието истинско име е Константин Фролов, описа в пропагандното видео, не са били получени в бой, според комитета. Комитетът го обвини, заедно с друг командир от елитната му единица, 83-та гвардейска въздушно-десантна бригада, в организиране на схема, в която повече от 30 войници и медици са използвали оръжия, за да се прострелят, с цел да получат обезщетения за рани, получени на бойното поле.

Според комитета, армията е била измамена с 200 милиона рубли, или 2,6 милиона долара, а командирите са взели част от парите.

Полковник Фролов, който е обвинен в измама, подкуп и трафик на оръжие във военен съд, е сключил предсъдебна сделка, която се равнява на признаване на вина, според съдебните документи. Такива споразумения могат да доведат до намаляване на присъдите в Русия. Полковник Фролов трябва да се яви пред военния съд следващия месец в етапа на произнасяне на присъдата по делото му.

В телефонно интервю за The New York Times миналата година от център за предварително задържане в Москва полковник Фролов не отрече, че е бил замесен в схема за източване на пари от плащания за рани, получени на бойното поле. Но той даде различна версия за схемата, като заяви, че тя е включвала манипулиране на документацията, а не самонанесени рани.

Той заяви, че смята, че е бил избран за преследване, докато други военни са били оправдани за престъпления. „Оказва се, че моята страна, която цяла година ме наричаше герой, сега се противоречи и ме държи в клетка“, каза той в съдебната зала през август 2024 г.

Делото подхрани общественото недоволство от икономическите и социални привилегии, от които се ползва армията, чиито войници, воюващи в Украйна, са възприемани от много руснаци като мотивирани единствено от парите. То показва също, че руската армия се бори да изкорени ендемичната корупция.

83-та гвардейска въздушно-десантна бригада, подразделението на полковник Фролов, е базирана в Далечния Изток на Русия, близо до Владивосток, на повече от 4000 мили от фронтовите линии в Украйна. Бившият командир на бригадата, полковник Артем Городилов, който беше арестуван малко след полковник Фролов през 2024 г. и обвинен в „мащабна измама“, се съди отделно.

Две години по-рано полковник Городилов е командвал 234-ти гвардейски въздушно-десантен полк, който украинските прокурори са обвинили в най-малко 40 военни престъпления по време на едномесечната окупация на Буча, предградие на Киев.

През ноември 2024 г. президентът Владимир Путин подписа указ, според който войниците ще получат компенсация от 3 милиона рубли, или около 39 000 долара, за тежки наранявания и 1 милион рубли за наранявания, считани за леки.

Полковник Фролов в интервюто си миналата година заяви, че войниците от неговата част, които са получили множество рани в единични атаки, са заявили невярно, че нараняванията са настъпили в отделни инциденти, което им дава право на повече от едно плащане. Той заяви, че не счита това за измама.

Той твърди, че собствените му наранявания са били получени на бойното поле и не са самонанесени, както твърди комисията. По отношение на обвиненията за трафик на оръжие, той признава, че е взел някои оръжия като „сувенири“.

Полковник Фролов заяви, че шофьорът на висшестоящ офицер е свидетелствал срещу него и полковник Городилов под натиск, след като е бил заплашен с наказателно преследване за превоз на наркотици до фронта. Полковник Фролов също така заяви, че арестът му е отмъщение за видео, което е записал, в което обвинява бивш служител на Министерството на отбраната в некомпетентно ръководство и принуждаване на войските да участват в мисии с много жертви, известни като „месомелачки“.

Той заяви, че е бил набелязан, за да се окаже натиск върху баща му, Олег Фролов, бивш висш служител, отговарящ за военното въоръжение в руската космическа агенция „Роскосмос“. Баща му също е обект на официални обвинения в корупция.

Един парашутист, служил под командването на полковник Фролов и полковник Городилов, каза, че в бригадата е обичайна практика командирите да насърчават войниците да преувеличават нараняванията си, макар че той заяви, че не е знаел за войници, които се самонараняват. Войниците давали част от обезщетенията си за наранявания на висшестоящите, каза той.

Парашутистът Даниил каза, че командирите също са изисквали пари от войниците в замяна на привилегии като почивка. Както и други войници, той се съгласи да говори с The Times само ако фамилията му не бъде разкрита, от страх от отмъщение.

Друг парашутист от тяхната бригада, Владимир, каза, че в руската армия „парите все още определят всичко“. Той добави, че войната е станала голям бизнес за някои.

Павел Лузин, старши научен сътрудник в Центъра за анализ на европейската политика, каза, че Кремъл се е опитал да държи под относителен контрол това, което той нарича „деморализирано и разпадащо се офицерско съсловие“. Лузин каза, че властите са използвали подход на „моркова и тоягата“, при който на някои командири се позволява да печелят, а други „от време на време биват наказвани“.

С нарастващите разходи на Русия по време на войната и корупцията,

която вреди на нейното представяне на бойното поле, службите за сигурност трябва да търсят начини да дадат сигнал, че корупцията ще бъде наказана, заяви Татяна Становая, старши научен сътрудник в Карнеги Русия Евразия Център.

Най-малко 12 високопоставени руски военни служители и генерали, както и десетки по-нископоставени офицери, са били обвинени в корупция през последните няколко години.

През цялата война, докато руската пропаганда го представяше като герой на бойното поле, полковник Фролов се появяваше в социалните медии на съпругата си, докато беше на почивка и се забавляваше.

През 2022 г. той присъства на две сватби в Санкт Петербург и ходи на разходка с лодка в Финския залив със съпругата си, според снимките, които тя публикува в социалните медии. През 2023 г. той присъства на концерт в Санкт Петербург с VIP значка, окачена на врата му. През 2024 г. той присъства на парти по случай 37-ия си рожден ден, запечатано в Instagram. Според историите, които съпругата му сподели в социалните медии, той е пътувал и до планинския район Алтай и до Калининград, руската ексклава на Балтийско море.

В интервюто от миналата година полковник Фролов каза, че според него към него и съучастниците му се прилагат двойни стандарти в момент, в който Русия помилва хора, обвинени или осъдени за престъпления, ако отидат на фронта.

„Под мое командване имаше предимно осъдени“, каза той. „На хората се прощава почти всичко – за да ги накарат да отидат да воюват във войната. Но нас ни върнаха от фронта и ни изпратиха в затвора.“