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Лидерът на групата, измъчвала и убила Георги, бил от добро семейство

Според съседи родителите са перфектно, но детето - буйно

10.08.2026 | 20:42 ч. 101
БГНЕС

БГНЕС

Лидерът на групата младежи, които измъчват и убиват Георги, е едно от момчетата, което живее в близкото село Строево.

По думите на съседи, детето е от “много добро семейство”

“Родителите - перфектни. Ама не знам какво взима и какво прави. По-буен е“, коментират пред bTV съседите.

На въпрос дали е излизал с него, момче казва: “Да. Два пъти. Ходи и драска по вратите. Пие алкохол“.

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Министерството на вътрешните работи следи прояви на агресия и групи в социалните мрежи, като тази на задържаните, заяви днес министърът.

Във фаталния ден момичето, което се представя за 15-годишно, пристига от Стара Загора в Пловдив с влак. Среща се с приятелите си и се разделят на две групи, разказва съдия Петко Минев. Тръгват да търсят 37-годишния Георги.

Първите, които го откриват, започват с боя, после се присъединяват и останалите.

 

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