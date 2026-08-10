Лидерът на групата, измъчвала и убила Георги, бил от добро семейство

Лидерът на групата младежи, които измъчват и убиват Георги, е едно от момчетата, което живее в близкото село Строево.

По думите на съседи, детето е от “много добро семейство”

“Родителите - перфектни. Ама не знам какво взима и какво прави. По-буен е“, коментират пред bTV съседите.

На въпрос дали е излизал с него, момче казва: “Да. Два пъти. Ходи и драска по вратите. Пие алкохол“.

Министерството на вътрешните работи следи прояви на агресия и групи в социалните мрежи, като тази на задържаните, заяви днес министърът.

Във фаталния ден момичето, което се представя за 15-годишно, пристига от Стара Загора в Пловдив с влак. Среща се с приятелите си и се разделят на две групи, разказва съдия Петко Минев. Тръгват да търсят 37-годишния Георги.

Първите, които го откриват, започват с боя, после се присъединяват и останалите.