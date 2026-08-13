Задържаха наркодилър в столичния "Гео Милев", параван бил 4-месечното му бебе

В София задържаха 39-годишен дилър на наркотици, който е използвал 4-месечното си бебе за параван при продажбите на дрога.
Той е бил арестуван снощи в столичния квартал "Гео Милев", съобщи зам.-началникът на Първо районно управление комисар Георги Гечев.
Операцията е реализирана в рамките на превенцията срещу разпространението на дрога в райони на училища, детски градини и паркове, където традиционно се събират непълнолетни лица. Тя е проведена след получен сигнал.
В колата мъжа са открити различни видове наркотици. При проверка на луксозната кола полицаите установили наличие на марихуана, метамфетамин и кокаин.
Майката на детето е открита. Тя е заявила, че не е знаела, че то е използвано за параван за продажбата на наркотици.
Разследването по случая продължава.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.