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Задържаха наркодилър в столичния "Гео Милев", параван бил 4-месечното му бебе

В луксозната му кола са открити марихуана, метамфетамин и кокаин

13.08.2026 | 07:40 ч. Обновена: 13.08.2026 | 08:23 ч. 4
МВР

МВР

В София задържаха 39-годишен дилър на наркотици, който е използвал 4-месечното си бебе за параван при продажбите на дрога.

Той е бил арестуван снощи в столичния квартал "Гео Милев", съобщи зам.-началникът на Първо районно управление комисар Георги Гечев.

Операцията е реализирана в рамките на превенцията срещу разпространението на дрога в райони на училища, детски градини и паркове, където традиционно се събират непълнолетни лица. Тя е проведена след получен сигнал.

В колата мъжа са открити различни видове наркотици. При проверка на луксозната кола полицаите установили наличие на марихуана, метамфетамин и кокаин.

Майката на детето е открита. Тя е заявила, че не е знаела, че то е използвано за параван за продажбата на наркотици.

Разследването по случая продължава.

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