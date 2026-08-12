Арестуваха мъж в Турция, свалил плакат с образа на Ердоган

Мъж е бил арестуван в турската провинция Зонгулдак, след като свалил и повредил плакат с образа на президента Реджеп Тайип Ердоган, съобщи агенция ИХА.

Плакатът бил поставен от общински служители на пешеходен надлез по пътя Анкара - Зонгулдак в района на Деврек. Мъжът, идентифициран само като Уфук Й., го свалил и започнал да го носи надолу от надлеза.

Пристигнали на място общински служители го спрели и поискали обяснение за действията му. На видеозапис, заснет от очевидци, се чува как един от тях го пита: "Защо го сваляш?"

"Това необходимо ли е? Можете да се обадите в полицията и да подадете сигнал", отвърнал Уфук Й.

Мъжът, който според информацията в този момент се обаждал в полицията, продължил спора с думите: "Ти си търсиш белята, нали? ... Мислиш се за по-голям от президента, така ли?"

По-късно властите установили, че Уфук Й. не само е свалил плаката, но и го е изцапал с мазнина. Била издадена заповед за задържането му, а малко след това той бил арестуван от жандармерията.

След разпит в местното управление мъжът бил изправен пред съд, който постановил да остане в ареста до началото на процеса. ИХА не уточнява по какви обвинения е привлечен към отговорност.

Случаят идва на фона на дългогодишни критики срещу широката правна защита, с която се ползва Ердоган, както и срещу честите наказателни производства за предполагаеми обиди към президента.

Хиляди хора в Турция са били разследвани, обвинявани или осъждани по член 299 от Наказателния кодекс, който криминализира обидата към президента и предвижда наказание от една до четири години лишаване от свобода. Ако деянието е извършено чрез медия, наказанието може да бъде увеличено с една шеста.

През 2021 г. Европейският съд по правата на човека постанови по делото на Ведат Шорли, че Турция е нарушила свободата му на изразяване, като го е преследвала по член 299.

Съдът посочи, че предоставянето на специална наказателноправна защита на държавните глави при случаи на обида е несъвместимо с Европейската конвенция за правата на човека.

Въпреки това турските власти продължават да прилагат разпоредбата срещу журналисти, опозиционни политици и обикновени граждани, пише БТА.