Митничари от Варна задържаха голямо количество "маркови" детски стоки от Китай

Митническите служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ към ТД Митница Варна задържаха 64 492 недекларирани и „маркови“ детски артикули при две отделни проверки на контейнери със стоки от Китай.
Контейнерите са пристигнали с морски транспорт на Митнически пункт Варна Запад и съдържат групажни китайски стоки, внос за България. Получатели са различни български фирми.
При извършената щателна митническа проверка, инспекторите откриват в първия контейнер 20 колета, съдържащи недекларирани 600 опаковки с общо 60 000 детски светещи гривни с конектори. Контрабандните детски артикули са иззети и по случая ще бъде образувано административнонаказателно производство.
Във втория контейнер са установени сред декларираните стоки 4492 детски играчки с фигуративни изображения на известни анимационни герои, обект на интелектуална собственост, които са задържани. За случая ще бъдат сезирани притежателите на съответните защитени търговски марки.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.