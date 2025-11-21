България и новата валута: Кредити, лихви и имоти

За първи път от 30 години Министерството на финансите предлага смяна на формулата на т.нар. законна лихва, която се прилага най-вече при просрочени задължения. От 10 тя става 8%, плюс надбавка, а причина за промяната е присъединяването на България към еврозоната.

В предаването “България сутрин” финансовият анализатор Иван Стойков заяви, че надбавката при формирането на законната лихва се намалява на 8%, но основната част, върху която е тази надбавка, по размер няма да претърпи кой знае каква промяна.

“В момента е около 2%, след 1 януари, когато ще се вземе лихвата по ЕЦБ, ще е малко над 2%. Сумарно законната лихва ще се намали с два пункта. Този нов размер на законната лихва ще улесни погасяването на просрочени задължения, размерът на наказанието ще бъде по-ниско", обясни Стойков.

Реално законната лихва ще е това, което ще платим върху просрочието. В мотивите на МФ е записано, че от днешна гледна точка размерът на законната лихва е необосновано висок.

Промени

"След присъединяването към еврозоната няма да има основен лихвен процент на БНБ, няма да има база, на която да бъде изчислена законната лихва. Избрана е лихвата на ЕЦБ и по-ниска надбавка, която по-адекватно да отразява икономическите реалности", каза още Стойков. Анализаторът добави, че долният праг би имал отношения за превантивен ефект срещу просрочване на задължения.

Пред Bulgaria ON AIR Стойков подчерта, че банките са готови за въвеждане на еврото. Той добави, че се разчита на целия банков сектор, а подготовката отдавна е започнала. “Банковата ни система е готова за приемането на еврото”, категоричен е експертът.

Финансовият анализатор подчерта, че размерът на самите отпуснати кредити е нараснал през последните години, което предполага и по-високи месечни вноски.

В сравнение - за периода около 2007 г. лихвите бяха по-високи, но размерът на един кредит беше по-малък: "Нивото на необслужени кредити е било по-високо, българинът е видял и три пъти по-високи лихви и пак е оцелял".

След влизането в еврозоната кредитирането ще бъде още по-стриктно следено и при евентуално влошаване на ситуацията биха могли да станат проблемни тези обеми отпуснати кредити.

Цените на имотите

Стойков коментира, че трусове на имотния пазар не се очакват, защото търсенето определя предлагането. Сигналите от пазара на недвижими имоти показват, че той се движи в нормални граници и темпове и има нормално поскъпване.

"2 000 евро за квадратен метър звучи стресиращо като число, но от друга страна представителите на бранша с данни и статистики опитват да представят това като нормална цена и че няма балон", каза финансистът.

Гледайте видеото с целия разговор.