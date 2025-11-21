Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че САЩ все още не са обсъждали в детайли с Москва плана за постигане на мир в Украйна, предадоха световните агенции.

Песков заяви, че Русия все още не е получила нищо официално от САЩ относно 28-точковия план на Вашингтон за прекратяване на войната. Говорителят на Кремъл добави, че неговата страна е отворена за преговори.

„Не, официално ние нищо не сме получавали. Виждаме някакви нововъведения. Но официално нищо не сме получавали. И детайлно обсъждане на тези точки не е имало“, отговори той на въпроса на журналисти дали Русия е участвала в разработката на тези инициативи.

Песков каза също така, че напредъкът на руските сили на бойното поле намаляват възможностите за президента на Украйна Володимир Зеленски да взима решения. Той допълни, че Киев трябва да вземе отговорно решение и трябва да го направи сега.

Говорителят на Кмеръл призова Зеленски да преговаря сега вместо по-скоро да губи още повече територии.

Песков освен това съобщи, че около 5000 украински военни са приклещени на източния бряг на река Оскол, в източната украински Харковска област, предаде Ройтерс. Агенцията не може да провери това твърдение по независим път.

Русия миналата нощ заяви, че е превзела големия град Купианск, но Украйна отрече това да е истина, припомня Ройтерс.

Според плана, чието съдържание стана известно на западните медии, САЩ и други държави трябва да признаят суверенитета на Русия над Крим, Донбас и други територии, от които ще трябва да се откаже Украйна. В замяна Киев ще получи американски и европейски гаранции за сигурност. В районите, от които ще бъдат изтеглени украинските войски, се предполага да се създаде демилитаризирана зона. Както твърди порталът Axios с позоваване на американски чиновник, линията на съприкосновение на страните в конфликта в Херсонска и Запорожка области ще бъде замразена, а Русия ще трябва да върне на Украйна някои райони. Украинската армия ще бъде значително съкратена и лишена от въоръжения с голям обсег. На територията на страната ще бъде забранено разполагането на чуждестранни войски, а руският език трябва да стане държавен. Както съобщи агенция Bloomberg, новият план на САЩ предвижда също отмяна на санкциите срещу Русия.