Зарков за политиката при горивата: Компенсация тук, компенсация там

"В тази кампания ние ще говорим за политики. Време е да се сложи край на практиката политиците да мълчат преди изборите, за да ни изпратят на нови след това. Чрез диалог ще направим всичко възможно да извадим страната от поредицата ялови избори в последните 5 години."

Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков в Кюстендил, където заедно с десетки социалисти от областта и водачът на листата на БСП - ОЛ Иван Ибришимов се срещна с членове и симпатизанти и се включи в празненствата на фестивала "Кюстендилска пролет". Сред гостите бе и президентът Илияна Йотова.

Според него трябва да се сложи край на технократския поглед към политиката. Този подход е неефективен, особено когато е насочен към овладяването на покачващите се цени на горива и храни. „Компенсация тук, компенсация там. Следете за промоции. Така държава не се управлява, така се носиш по течението и по вятъра на събитията. Никой вятър не е попътен за кораб, който не знае накъде е тръгнал.“, каза още той.