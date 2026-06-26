Тръмп: Иран атакува с най-малко 4 дрона кораби, минаващи през Ормузкия проток

Иран е атакувал с най-малко 4 щурмови дрона кораби, минаващи през Ормузкия проток, обяви днес американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

Той добави, че единият от дроновете камикадзе е поразил палубата на товарен кораб.

"Дронът нанесе щети, но корабът бе в състояние да продължи по курса си. Свалихме другите три дрона. Това без съмнение е глупаво нарушение на споразумението ни за прекратяване на огъня", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".

По-рано Иран заяви, че без координация с Техеран няма гаранции за безопасно преминаване през Ормузкия проток.

Всякакви паралелни маршрути или механизми за вземане на решения, които пренебрегват стратегическите съображения на Иран, няма да гарантират безопасно преминаване през Ормузкия проток. Това заяви заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади, цитиран от агенция ИРНА.

В публикация в Екс иранският дипломат коментира опитите за създаване на паралелни морски маршрути през протока извън съвместната рамка, администрирана от Иран и Оман.

"Безопасното преминаване през Ормузкия проток не може да бъде гарантирано чрез двусмислени договорености, паралелни маршрути или решения, които пренебрегват съображенията на Иран като крайбрежна държава", заяви той.

Гарибабади подчерта, че всяка валидна рамка трябва да се основава на пряка координация с Иран и да бъде в съответствие с член 5 от Меморандума за разбирателство от Исламабад.

Той добави, че в противен случай всички определени паралелни маршрути ще бъдат преустановени.