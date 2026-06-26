Ливан, Израел и САЩ подписаха рамково споразумение във Вашингтон

Ливан, Израел и Съединените щати подписаха тристранно рамково споразумение, което трябва да проправи пътя към мирен договор между двамата дългогодишни противници в Близкия изток.

Споразумението – подробностите за което не бяха оповестени – е резултат от пет кръга преговори във Вашингтон, насочени към прекратяване на десетилетия на враждебни действия и седмици на сражения между Израел и Хизбула в Южен Ливан.

Споразумението "започва да изгражда рамка за траен мир и сигурност", заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио по време на церемонията по подписването.

Посланикът на Ливан във Вашингтон Нада Хамаде Моавад каза, че споразумението "е първа стъпка по пътя към възстановяването на ливанския суверенитет и териториална цялост, осигуряването на трайно и окончателно прекратяване на враждебните действия (и) даване на възможност на нашия народ да се върне на своята земя".

Израел обаче остава докато "Хизбула" не предаде оръжията си

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че израелската армия ще съхрани присъствието си в Южен Ливан, докато ливанското шиитско движение "Хизбула" не предаде оръжията си, предаде Франс прес.

Нетаняху направи това изявление непосредствено след обявяването на рамково споразумение между Израел, Ливан и САЩ.

"Най-важното нещо е Израел да остане в зоната за сигурност в Южен Ливан. Това е голямо постижение и ние ще го съхраним, докато "Хизбула" не бъде разоръжена", заяви Нетаняху в предварително записано видео, разпространено от израелските медии.

Израелската армия ще разреши на ливанската армия да установи контрол върху "две пилотни зони" в тази зона за сигурност.

На 2 март Хизбула въвлече Ливан в по-широката война в Близкия изток, като изстреля ракети срещу Израел, за да отмъсти за убийството на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей при американско-израелски удари.

След това Израел предприе опустошителни въздушни удари и инвазия, които според Ливан са отнели живота на над 4200 души.

Под натиска на САЩ ливанските власти започнаха през април преки преговори с Израел във Вашингтон, а на 17 април беше обявено примирие, което в крайна сметка не успя да спре боевете.

Този месец беше обявено ново примирие, след като Техеран настоя, че споразумението му с Вашингтон за прекратяване на по-широкия конфликт, започнат от САЩ и Израел в края на февруари, трябва да включва и Ливан.