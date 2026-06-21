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Иран: Ливан ще бъде основната тема на преговорите със САЩ

В Швейцария днес започват преговорите между двете страни

21.06.2026 | 16:02 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Иран каза, че ситуацията в Ливан, където израелската армия извършва почти ежедневни удари срещу подкрепяната от Техеран ливанска шиитска групировка “Хизбула”, ще бъде основната тема на преговорите със САЩ, планирани да започнат в Швейцария по-късно днес, предаде Франс прес. 

„Ционисткият режим (Израел - бел. АФП) продължава да нарушава ангажиментите си в Ливан. Този въпрос ще бъде основната тема на днешните дискусии“, каза говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи.

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Ще бъдат разгледани също така и въпросите за размразяването на активите на Иран и продажбите на петрол, добави говорителят във видео изявление, разпространено от официалната иранска новинарска агенция ИРНА.

Междувременно ирански военен представител заяви, че Ормузкият проток остава затворен и че Военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) не са издали разрешение за преминаване на кораби до второ нареждане, съобщи Ройтерс.

САЩ и Иран се бяха споразумели за 60-дневно спиране на огъня за преговори по мирното споразумение, но КГИР обяви вчера затваряне на Ормузкия проток в отговор на израелските удари в Ливан, въпреки че американските военни заявиха, че търговските кораби все още могат да преминават.

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