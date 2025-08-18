IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Задържаха убиеца на жената в Първомай

Той е бил арестуван преди около 2 часа

18.08.2025 | 19:34 ч. Обновена: 18.08.2025 | 19:56 ч.
Снимка: БГНЕС

Задържан е убиецът на жената в Първомай, чийто съпруг е полицай, съобщава "24 часа", позовавайки се на източник от МВР. Той е бил арестуван преди около 2 часа.

Мъжът влязъл снощи в къщата на семейството, докато криминалистът бил на работа. Бил маскиран става ясно от записи на камери. Убил жената с нож, след което избягал.

Съпругата на полицая е малко над 40 години и е счетоводителка в детската градина на кв. "Дебър". Името й е Димитрина Грозева, а съпругът й се казва Здравко.

Наръгана е с нож, прекъсната е артерия и жената е починала от острата кръвозагуба.

На страшната гледка се натъкнал тази сутрин синът на жертвата, който е на 18 години. Семейството има и друго дете - студентка в Пловдив.

полицай Първомай убийство
