Автобуси, коли и бусове изгоряха при пожар в Костинброд

Ще има временно затруднение в организацията на обществения превоз на пътници

19.11.2025 | 08:40 ч. 1
Снимка: Община Костинброд

Пожар пламна в базата на дружество "Общински превози - Костинброд" тази нощ.

Напълно са изгорели два буса, два леки автомобила и 5 автобуса, сред които един ученически. Пожарът е плъзнал и към халето на базата, но екипите на пожарната в Костинброд са успели да потушат пламъците, преди да се стигне до по-сериозни щети.

Към момента се извършват огледи на място и се работи по установяване причините за инцидента.

Директорът на Общински превози - Костинброд Михаил Гьошев каза пред БНТ, че не се изключва и версията за умишлен палеж. Ще се наложи да наемат автобуси, за да могат да бъдат извозени всички хора.

Временно затруднение в организацията на обществения превоз на пътници ще има заради пожара, съобщиха от Общината и във фейсбук. 

От общината посочват, че в момента се работи по осигуряване на допълнителни превозни средства за обезпечаване на нормалния график за придвижване на автобусите и за максимално ограничаване затрудненията на пътуващите.

Оттам допълват, че поради създадената ситуация е възможно да има забавяне на част от курсовете и през следващите дни. 

 

