Голям пожар избухна край Розино и Кърнаре, огънят застрашава гора

Голям пожар избухна между Розино и Кърнаре, съобщава Нова телевизия. Сухите треви са пламнали на голяма дължина. По първоначална информация най-вероятната причина е искра от преминаващ влак по близката железопътна линия. Огънят е в непосредствена близост до гора и съществува реална опасност пламъците да навлязат в горския масив.

Сигналът е подаден малко преди 18:00 часа. На място са изпратени десет екипа пожарната в Пловдив и огнеборци от Копривщица. Пожарникарите водят активна борба с огъня, като основната цел е да го локализират и да не допуснат разпространението му към гората.