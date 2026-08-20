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Голям пожар избухна край Розино и Кърнаре, огънят застрашава гора

Сигналът е подаден малко преди 18:00 часа

20.08.2026 | 20:56 ч. Обновена: 20.08.2026 | 20:56 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Голям пожар избухна между Розино и Кърнаре, съобщава Нова телевизия. Сухите треви са пламнали на голяма дължина. По първоначална информация най-вероятната причина е искра от преминаващ влак по близката железопътна линия. Огънят е в непосредствена близост до гора и съществува реална опасност пламъците да навлязат в горския масив.

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Сигналът е подаден малко преди 18:00 часа. На място са изпратени десет екипа пожарната в Пловдив и огнеборци от Копривщица. Пожарникарите водят активна борба с огъня, като основната цел е да го локализират и да не допуснат разпространението му към гората.

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