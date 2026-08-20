Гл. Комисар Джартов: Не бива да сме спокойни, пожароопасният сезон продължава

За последното денонощие в страната са потушени 146 пожара, по данни на Главната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Въпреки това статистиката показва, че инцидентите тази година са с около 30% по-малко. До края на годината се очаква да бъдат доставени 285 пожарни автомобила и нови 3000 специални комплекта защитно облекло, в помощ на огнеборците.

"Към момента до голяма степен фронтът на пожара в Сливенско е овладян, но екипи продължават да работят. Има два хеликоптера на терен, горят почти 2000 декара. Няма опасност за жителите. Фокусирани сме върху ликвидирането на пожара. Близо е до пътя, може да е започнал от там", заяви директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов в "Денят ON AIR".

Той каза още, че пожарът в района на Карлово е предизвикан от спирачките на влак при преминаване.

"Имаме 11 екипа, горски служители и техника. Работата ще продължи през нощта. Екипите опитват да обезопасят около населените места. На денонощие възникват около 100-150 пожара. Имаме по-високи температури от юли, когато имахме дъждове. Растителността е суха и има повече вятър. Не следва да сме спокойни, пожароопасният сезон не е преминал", допълни той за Bulgaria ON AIR.

По думите му, над 90% от пожарите са възникнали вследствие на човешка дейност, непредпазливост и подценяване на обстановката.

"В повечето случаи си мислим, че няма да ни се случи, но се случва. Македония, Сърбия, Албания, Гърция също имат проблеми с пожарите. България е една идея по-малко засегната, но не е повод да сме спокойни. Не всички от фалшивите сигнали са нарочно. Понякога хората не могат да преценят ситуацията. Всяка година има все повече летателна техника - тази година разчитаме на до 6 хеликоптера на ВВС, разчитаме и на "Спартан". В голяма част от случаите водата от хеликоптерите остава по върховете на дърветата и не стига до долу. Трябва да се обработи целият терен. В момента в съвременните държави няма пожарна без парамедици. Ние имаме такива единствено на територията на столицата. Това е изключително важна цел. Пожарната услуга е скъпа и нямаме възможност да имаме във всяко населено място. Системата BG-ALERT работи и се налага като инструмент постепенно", каза още гл. комисар Джартов.