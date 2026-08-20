Горски пожар край Медвен и Градец, задействаха BG-ALERT

Седем пожарни автомобила и два хеликоптера са ангажирани в гасенето на горски пожар между селата Медвен и Градец, съобщиха от ОДМВР-Сливен.

Сигналът за пожара е подаден днес около 13:30 часа. На място са изпратени пет екипа на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Сливен, както и два екипа от Бургас. В гасенето участват и служители на Държавното горско стопанство в Котел.

В операцията са включени и два хеликоптера от авиобаза "Граф Игнатиево". Очаква се към екипите да се присъединят и военнослужещи.

По първоначални данни пожарът е възникнал от двете страни на път II-48. На място има полицейски екипи от Районното управление в Котел, които при необходимост ще регулират движението заради евентуално задимяване на пътното платно.

Задействана е системата BG-ALERT за населените места в района на пожара, казаха за БТА от полицията.

Към момента няма опасност за населените места.