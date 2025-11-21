Берое и Спартак Варна не успяха да се победят в първата среща от 16-ия кръг на родната Първа лига. Двата тима извъртяха 0:0 под Аязмото. Така серията без победа на заралии на 6 поредни мача.

По време на двубоя все пак падна един гол. Реализира го Шанде от Спартак Варна в 35-ата минута. След дълго преразглеждане на ситуацията от ВАР обаче попадението за „соколите“ бе отменено заради засада на Стояновски, пишат от Gol.bg

Домакините пък завършиха мача с намален състава заради червен картон на капитана им Хуан Пабло Саломони в края на първото полувреме след намеса на ВАР.

Така Берое продължава да няма победа вече в шести пореден двубой, а от своя страна Спартак записа равенство след две поредни загуби в шампионата.

По този начин Берое остана на 13 място в класирането с актив от 15 точки, а варненският Спартак се изкачи на 9 позиция със 17 пункта.

Мачът започна равностойно, а чистите голови положения липсваха. Първият удар в срещата дойде в 11-та минута, когато Шанде опита удар от границата на наказателното поле, но не затрудни Валентино Кинтеро.

В следващите минути домакините бяха по-организирани в играта си, но не успяваха да отправят точен удар. Жоао центрира опасно от десния фланг в 21-та минута, а Алберто Салидо прати топката в аут след удар с глава от непосредствена близост.

Три минути по-късно Жак Пехливанов получи от корнер и отправи опасен удар от въздуха, но над вратата на домакините.

В 35-ата минута Деян Лозев центрира в наказателното поле на Берое, където се получи разбъркване и Шанде вкара топката във вратата от близка дистанция. След разглеждане с ВАР и преглед от главния съдия попадението не бе зачетено заради засада на Стояновски.

Старозагорци останаха с човек по-малко в 44-та минута. Тогава Нене центрирана от пряк свободен удар в наказателното поле на варненци, а там непокрития Хуан Пабло Саломони стигна първи до топката и отправи удар, който бе отразен от Максим Ковальов. При изстрела бранителят обаче удари с краката си стража на гостите и реферът прегледа ситуацията след намеса на ВАР, след което показа директен червен картон за капитана на Берое. Това означаваше, че за пети път през сезона старозагорци няма да завършат мач с 11 души на терена.

В добавеното време на първата част Бернардо Коуто отправи удар от дистанция, а топката рикошира в гърба на бранител и попадна в Шандре, който прехвърли технично излезлият Валентино Кинтеро, но Факундо Константини успя да изчисти от самата голлиния.

Пет минути след подновяване на играта топката бе центрирана от корнер в пеналта на гостите, а там Уеслей Да Роча предостави за Факундо Аларкон, който от непосредствена близост прати топката над вратата.

В следващите минути гостите притиснаха своя съперник и играта бе предимно в половината на старозагорци, но до удар в очертанията на вратата не се стигна. Дамян Йорданов отправи силен шут от дистанция в 64-та минута, но топката мина на сантиметри от гредата.

Последната по-опасна ситуация дойде в 84-та минута, когато Нене проби и стреля от наказателното поле, но Ковальов улови.

В следващия кръг Берое ще гостува на ЦСКА 1948, а двубоят е насрочен за 29 ноември от 15:30 ч. В същия ден Спартак (Варна) приема ЦСКА, но от 17:30 часа.