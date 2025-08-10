IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Левски надигра Спартак (Варна), но стигна до трудна победа с 2:1

"Сините" се изравниха с Лудогорец на върха

10.08.2025 | 21:18 ч. Обновена: 11.08.2025 | 04:16 ч. 3
Левски победи Спартак (Варна) с 2:1 и постигна четвърта поредна победа в първенството. Така "сините" имат пълен актив заедно с Лудогорец, но вече изостават с един гол при головата разлика от шампиона.

Марин Петков откри резултата за Левски със странична ножица в самото начало, а Борислав Рупанов се разписа в самия край на първата част. В края на мача резервата на Спартак Даниел Иванов върна едно попадение с много хубав прехвърлящ удар.

Сега на Левски му предстои реваншът със Сабах в Лигата на конференциите, а след това ще гостува последователно на Ботев (Враца) и Ботев (Пловдив) в Първа лига. 

Спартак има варненско дерби срещу Черно море след седмица. 

Всичко за срещата четете в Gol.bg

Левски Спартак Варна Първа лига
