Григор Димитров с четири места надолу в ранглистата

Григор Димитров е вече 25-и в световната ранглиста при мъжете, като първата ни ракета губи четири позиции.

Вече стана ясно, че Гришо ще изпадне от топ 30 след края на Откритото първенство на САЩ. Наскоро официално беше обявено, че най-добрият ни тенисист няма да играе в Ню Йорк поради частично разкъсан гръден мускул на Уимбълдън.

Това ще е първият му пропуснат турнир от Големия шлем след серия от 58 последователни участия в надпревари от най-висока категория. Димитров е на 75 точки от 20-ия в класацията на ATP Артур Фис от Франция.

Номер 1 продължава да бъде Яник Синер. Италианецът е лидер пред Карлос Алкарас. В десетката са още Александър Зверев, Тейлър Фриц, Джак Дрейпър, Бен Шелтън, Новак Джокович, Алекс де Минор, Карен Хачанов и Лоренцо Музети. Хачанов влиза в топ 10, откъдето изпада Холгер Руне.

При дамите Виктория Томова се изкачва с три места и е близо до първата стотица, заемайки 102-а позиция със 713 точки - на само 18 от Анастасия Захарова, която е под номер 100.

В челната десетка има няколко промени. Мадисън Кийс се изкачва с две позиции до номер 6, а Цинуън Джън и Аманда Анисимова губят по едно място и са вече съответно седма и осма. Елена Рибакина се завръща в топ 10, докато от нея изпада Паула Бадоса. Лидерка е Арина Сабаленка, следвана от Коко Гоф, Ига Швьонтек, Джесика Пегула, Мира Андреева и Жасмин Паолини, която е девета. | БГНЕС