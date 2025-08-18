IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Десподов попадна сред повиканите за мачовете с Испания и Грузия

Капитанът на "лъвовете" лекува контузия

18.08.2025 | 14:25 ч. Обновена: 18.08.2025 | 15:02 ч. 2
Lap.bg

Lap.bg

Селекционерът на България Илиан Илиев обяви списъка с футболисти, играещи в чужбина, на които ще разчита за първите два мача от квалификационната кампания за Мондиал 2026.

В списъка попадна капитанът Кирил Десподов, който лекува контузия и все още не се е завърнал на терена. Неговото участие все още е под въпрос.

На 4 септември “лъвовете” посрещат Испания на стадион “Васил Левски” в София от 21:45 ч., а три дни по-късно гостуват на Грузия на стадион “Борис Пайчадзе” в Тбилиси от 17:00 ч. местно време (16:00 ч. българско).

Ето и пълния списък с повиканите легионери:

Димитър Митов (Абърдийн, Шотландия), Иван Дюлгеров (Шериф, Молдова), Алекс Петков (Кифисия, Гърция), Росен Божинов (Роял Антверп, Белгия), Християн Петров (Хееренвеен, Нидерландия), Фабиан Нюрнбергер (Дармщат, Германия), Илия Груев (Лийдс, Англия), Андриан Краев (Апоел Тел Авив, Израел), Георги Миланов (Динамо Букурещ, Румъния), Станислав Шопов (Осиек, Хърватия), Кирил Десподов (ПАОК, Гърция), Мартин Минчев (Краковия, Полша), Лукас Петков (Елверсберг, Германия), Алекс Колев (Нантон, Китай), Владимир Николов (Корона, Полша)

Имената на повиканите футболисти, играещи в Първа лига, ще бъдат оповестени на по-късен етап. 

Илиан Илиев Кирил Десподов национален отбор по футбол
