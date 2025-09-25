IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Весела Лечева: Велика победа! България показа световна класа

Победата над САЩ дойде след драматичен обрат

25.09.2025 | 18:57 ч. Обновена: 25.09.2025 | 18:57 ч. 10
БГНЕС

БГНЕС

Председателят на БОК Весела Лечева поздрави националния отбор по волейбол, който спечели с 3:2 срещу САЩ и се класира за полуфиналите на Световното първенство във Филипините. 

“Велика победа, която носи радост на българските спортни фенове и на целия български народ!  Най-младият отбор на Световното първенство спечели убедителни победи по пътя си към топ 4, демонстрирайки талант, сила, психическа устойчивост и невероятен дух! Мачът срещу САЩ, в който победата дойде след драматичен обрат, направи успеха още по-ценен. 

България показа световна класа, а ние продължаваме да мечтаем“, написа Лечева.

 

