Албена Денкова: Прекарвам повече време у дома, но не съм забравила да карам кънки

Албена Денкова и Максим Стависки по принцип не са свикнали да разполагат с много свободно време. Напоследък обаче им се налага да свикнат с подобна ситуация, защото за момента не участват в нови проекти, предаде 24 часа

Двукратните световни шампиони по фигурно пързаляне при танцовите двойки се превърнаха в едни от най-големите звезди в програмите на лед в Русия. Те бяха сред редовните участници в различните постановки на Иля Авербух и неговата продуцентска компания “Ледена симфония”, но сега са в период на затишие. Дали ще има нов ангажимент? Зависи от продуцента, сребърен олимпийски медалист в танците.

“Точно липсата на проекти ни позволи да бъдем тук, в София. Сега прекарвам повече време у дома, но не съм забравила да карам кънки. Сега нямаме ангажименти, но това донякъде е и нормално, тъй като не сме единствени в бранша. От Иля (Авербух) зависи дали ще подновим нещата. Ако се обади с предложение за участие, сме насреща”, обяснява сериозно и в същото време леко на шега Албена.

В столицата на Русия Максим продължава да помага без задължение редовно да е на пързалката в треньорската работа на Анжел.