Черно море се върна към успеха, надви ЦСКА 1948

За „червените“ това е и първа загуба в Бистрица от началото на сезона

09.11.2025 | 18:20 ч. 0
Снимка: БГНЕС

ЦСКА 1948 допусна болезнена загуба в разрез с шампионските си амбиции през кампанията. Черно море победи с 1:0 при гостуването си от 15-ия кръг на Първа лига. 

В герой за победителите се превърна лятното попълнение на съперника Егор Пархоменко, който имаше нещастието да си вкара автогол след час игра. 

По този начин ЦСКА 1948 остава без шампионатна победа у дома срещу Черно море след 6 срещи – 3 ремита и 3 загуби. 

За „червените“ това е и първа загуба в Бистрица от началото на сезона. "Моряците" пък се върнаха към успехите след три срещи в Първа лига без победа.

След този мач - Черно море се изкачи до третото място с 27 точки, колкото има и четвъртият Локомотив Пловдив. ЦСКА 1948 не успя да се възползва от загубата на Левски и да стопи изоставането до лидера Левски. |

ЦСКА 1948 Черно море футбол първа лига
