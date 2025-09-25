“Лъвовете” смазаха САЩ с 3:2 гейма и отиват на 1/2-финал на Световно!

България се класира за полуфиналите на Световното първенство по волейбол във Филипините след обрат с 3:2 (21:25, 19:25, 25:17, 25:22, 15:13) срещу САЩ.

Националите ни допуснаха изоставане с 0:2 гейма, но намериха сили за обрат. Така те ще играят с Чехия за място в последния мач от надпреварата.

Срещата между България и САЩ започна равностойно. Американците успяха да се откъснат напред при 24:19, но нашите волейболисти показаха характер и намалиха разликата до 24:21 след най-дългото разиграване в мача. В крайна сметка САЩ спечелиха гейма с 25:21.

България започна в състав: Симеон Николов, Мартин Атанасов, Аспарух Аспарухов, Александър Николов, Александър Грозданов, Илия Петков и либерото Дамян Колев. В хода на двубоя като резерви се включиха Георги Татаров

Американците поведоха със 7:4 в началото на първата част и след това успяха да задържат силния си начален удар, което доведе резултата до 20:16. Финалното пробуждане в българския състав не успя да промени хода на събитията и САЩ поведе след 25:21.

Вторият гейм започна равностойно, но "трикольорите" отново изостанаха с 13:16 и 16:21, което позволи на американския отбор да вземе аванс в двубоя след 25:19.

Третата част стартира с преднина от 6:2 за България. Стабилните изяви в атака на водения от Джанлоренцо Бленджини тим продължиха и резултатът стана 17:13. След 25:17 българите останаха в двубоя, възползвайки се от грешките в състава на САЩ.

Играта вървеше точка за точка в дълги периоди от четвъртия гейм. Дългите и равностойни разигравания бяха печелени и от двата отбора. Стигна се до 22:22, но следващите три разигравания бяха спечелени от младия български състав, който се добра до тайбрек.

В него "трикольорите" натрупаха аванс от 6:3 и 9:5, но САЩ се върна в играта при 11:9. България получи четири мачбола при 14:10, но американците успяха да стопят част от разликата при 14:13 след успешен видео чалъндж. До крайното 15:13 се стигна след успешна атака на Илия Петков.

На полуфиналите в събота България ще играе срещу Чехия. По-рано днес чехите победиха с 3:1 състава на Иран. / БТА