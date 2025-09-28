Спартак 1918 Варна и Славия завършиха с равенство

Спартак 1918 Варна и Славия завършиха наравно 1:1 в мач от 10-ия кръг на Първа лига. Домакините откриха резултата в добавеното време на първата част, а „белите“ стигнаха до равенството 2 минути преди края на редовното време. Точен за Славия беше юношата на клуба Марко Милетич, за когото това е втори гол в професионалния футбол. След този мач домакините имат в актива си 11 точки, а Славия е със 7.

Още в 8-ата минута на срещата се наложи наставникът на домакините Гьоко Хаджиевски да направи принудителна смяна, след като в 5-ата минута Деян Лозев се сблъска с Илиян Стефанов и получи удар в областта на главата. На негово място в игра се появи Илкер Будинов. В 18-ата минута Шанде стреля опасно, но топката премина над вратата на гостите. В 20-ата минута отново Шанде имаше възможност да отбележи, но след удара му от воле от границата на наказателното поле топката попадна в тялото на вратаря на гостите Леви Нтумба. В 22-ата минута Славия стигна до голова ситуация, но след удара на Ангел Марин с глава от добра позиция топката премина на сантиметри встрани от вратата. В 32-ата минута Максим Ковальов предотврати сигурен гол, след като спаси опасен удар на Иван Минчев от около двадесетина метра. През първи две минути от добавените пет на първата част вратарят на гостите Леви Нтумба на два пъти предотврати сигурен гол, след като спаси удари на Дамян Йорданов и Даниел Иванов. В 45+3 минута на първото полувреме Спартак 1918 Варна все пак успя да открие резултата. Шанде бе изведен в добра позиция отдясно в наказателното поле на Славия, бразилецът пусна топката успоредно на гол линията, а връхлитащият Даниел Иванов засече топката за 1:0.

През второто полувреме двата отбора почти не създадоха чисто голово положение. В 62-ата минута Кристиян Балов стреля опасно по диагонал отляво, но топката премина встрани от вратата на домакините. В 80-ата минута Георг Стояновски засече с глава топката в наказателното поле на гостите, но ударът му бе слаб и вратарят Леви Нтумба улови. В 88-ата минута Славия изравни резултата. Тони Тасев проби по крилото и центрира отляво в наказателното поле на домакините, а Марко Милетич с глава вкара за 1:1 и донесе точката на "белите“, пише БТА.