Протестът в Плевен срещу безводието започна с шествие

Развяват се плакати с надписи „Корупцията унищожава Плевен“

28.09.2025 | 18:15 ч. 16
Снимка: БГНЕС

С шествие, което потегли от Драматично-куклен театър „Иван Радоев“, започна поредният протест срещу безводието в Плевен. Участниците преминаха през централната част на града, за да приканят и други плевенчани да се присъединят към тях и да изразят недоволството си срещу водния режим, който започна от края на юли. 

Шествието спря пред сградата на Общината на площад „Възраждане“, където протестиращите издигнаха плакати „Живеем в 21-ви век, а нямаме вода… Засрамете се“, „Корупцията унищожава Плевен“, „Не искаме обещания, пуснете водата“ и други.

Протестът продължава с изказвания на участниците, пише БТА.

плевен безводие
