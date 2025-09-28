IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Волейболистите ни спечелиха $500 000 за второто място на Световното по волейбол

Рекордният фонд от милион долара остава за Италия

28.09.2025 | 18:45 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Националният отбор на България по волейбол за мъже спечели 500 000 долара за второто си място на Световното първенство във Филипините.

Рекордният фонд от милион долара остава за шампиона Италия, който спечели финала в Манила с 3:1 гейма. Завършилият на третото място тим – Полша, ще прибере 250 000 долара.

Премии има и за играчите, които попаднаха в идеалния отбор. 100 000 долара получи най-полезния състезател на турнира - Алесандро Микиелето. Останалите най-добри играчи по постове прибират премия от по 50 000 долара.

