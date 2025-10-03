Александър Димитров обяви всички национали за мачовете с Турция и Испания

Селекционерът на националния отбор на България по футбол Александър Димитров обяви пълния списък с футболисти, на които ще разчита за предстоящите световни квалификации с Турция и Испания.

На 11 октомври тимът посреща турския състав, воден от Винченцо Монтела, на Националния стадион “Васил Левски” в София от 21:45 ч., а на 14 октомври гостува на Испания на стадион “Хосе Сория” във Валядолид от 20:45 ч. местно време (21:45 ч. българско).

Защитникът на ЦСКА Иван Турицов се завръща в състава. За последно той получи повиквателна за националния отбор преди година в Лигата на нациите срещу Люксембург и Беларус, но не влезе в игра. Последната среща на десния халф бек за "трикольорите" бе в контролата срещу Румъния на 4 юни миналата година.

В групата попадна и младият халф на Славия Кристиян Стоянов, когото селекционерът Александър Димитров познава от съвместната им работа в младежкия национален отбор. Вратарят на ЦСКА 1948 Димитър Шейтанов също е в групата. Той направи дебют през юни в контролата срещу Кипър.

В състава се завръща и защитникът на Арда Димитър Велковски, който има девет мача за националния отбор.

Ето и пълния списък с повиканите играчи:

Вратари:

Димитър Митов (Абърдийн), Светослав Вуцов (Левски), Димитър Шейтанов (ЦСКА 1948)

Защитници:

Петко Христов (Специя), Атанас Чернев (Ещрела Амадора), Росен Божинов (Роял Антверп), Eмил Ценов (Оренбург), Християн Петров (Хееренвеен), Виктор Попов (Корона Киелце), Димитър Велковски (Арда), Иван Турицов (ЦСКА София)

Полузащитници:

Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Илия Груeв (Лийдс), Станислав Шопов (Осиек), Филип Кръстев (Оксфорд Юнайтед), Марин Петков (Левски), Ивайло Чочев (Лудогорец), Кристиян Стоянов (Славия)

Нападатели:

Кирил Десподов (ПАОК), Здравко Димитров (Бодрум), Лукас Петков (Елверсберг), Владимир Николов (Корона Киелце), Мартин Минчев (Краковия), Радослав Кирилов (Левски)