Близките на багериста, загинал в "Елените", ще съдят държавата за милион

Близките на загинали багерист при наводнението във ваканционното селище "Елените" смятат да съдят държавата за 1 400 000 лева. Искът на семейството е към община Несебър и няколко министерства. Те, според тях, носят отговорност за смъртта на 62-годишния мъж, съобщава bTV.

Последният разговор между Живко и баща му е в деня на потопа, 3 октомври, минути преди багеристът да изгуби живота си, спасявайки хора от потопените къщи.

"Обадих му се в 2.17, разговорът протече около 11 секунди. Каза, че е на "Елените" с още един човек и не може да говори в момента и по- късно ще се чуем. Този разговор за по- късно така и не се случи… Това му бяха последните думи - ще се чуем по- късно", разказва синът му.

Четириметровата вълна залива багериста Цанко Иванов. Той излиза от машината в опит да се спаси, но водата го повлича пред очите на пожарникари и полицаи.

"Жертва е на бездействието на институциите, жертва е на корупцията, на цялата държава. Искаме някой да поеме отговорност за застрояването на реката, всички длъжностни лица, които са си затваряли очите в годините”, на мнение са близките му.