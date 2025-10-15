Ръководителят на корпорация КУБ подаде сигнал в прокуратурата срещу журналистка

Основателят на международната корпорация КУБ Олег Невзоров заяви, че е подал сигнал до прокуратурата на България заради разпространение на манипулативна информация от журналистката Соня Колтуклиева.

Както бизнесменът написа във Facebook, Колтуклиева е заявила, че той уж е давал показания срещу кмета на Варна по съответното наказателно производство. Олег Невзоров определи това като грубо нарушение на журналистическата етика, както и опит за дискредитиране на личността му и за застрашаване на сигурността на него и близките му.

„Днес бе подаден сигнал в Прокуратурата с искане да бъде извършена проверка относно публикуваната информация, за да се установи има ли данни за престъпление и да бъде ангажирана наказателната отговорност на виновните лица. Няма да се поколебая да потърся обезщетение за причинените лично на мен неимуществени вреди, както и обезвреда на репутационните вреди на КУБ Корпорация“, съобщи Невзоров.

Както вече бе съобщавано, КУБ Корпорация през последните месеци стана обект на системни медийни атаки. От компанията подчертават, че ще бъдат принудени да се обръщат към правоохранителните органи при по-нататъшно разпространение на недостоверна информация.

Припомняме, че на кмета Благомир Коцев е вменено опит за изнудване, свързан с общинска поръчка за хранене на деца от уязвими групи. Производството се води от антикорупционната комисия и Софийската градска прокуратура; окончателни съдебни решения по същество няма.