Обвиниха приятел на сина на Шумахер в изнасилване на една от мед. сестрите на баща му

Престъплението е станало в дома на автомобилната легенда

15.10.2025 | 15:38 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Автомобилен състезател, приятел на сина на Михаел Шумахер, е обвинен в изнасилване на една от медицинските сестри на легендата на Формула 1 в семейната им къща, пише "Metro".

Според прокуратурата неназованият заподозрян, за когото се смята, че е австралийски пилот, е нападнал медицинската сестра, докато тя се е грижила за Шумахер по време на възстановяването му от тежката травма на главата, която той получи след ски инцидент през 2013 г.

Според швейцарската медия 24 Heures, през 2019 г. сестрата е била отведена в леглото си след вечер, прекарана в игра на билярд в имението на Шумахер в Швейцария. След като пила коктейли с водка и се почувствала зле, тя била занесена в отделна стая за персонала, предназначена за почивка по време на нощни смени. Колегите ѝ я сложили да си легне, без да я събличат, а тя заспала.

Според обвинението, младият мъж, който бил настанен в съседната стая, я е насилил сексуално два последователни пъти докато тя е била в безсъзнание.

Негови колеги твърдят, че "нищо не са чули и видели". На следващия ден, обаче, жертвата забелязала веществени доказателства. Медицинската сестра обвинява неуспелия в кариетното си развитие пилот в текстовеи съобщения, които вече са били прочетени от прокурорите. Тя обяснява, че след нападението се е опитала да продължи напред, но е съобщила за случилото се едва две години по-късно: през 2021 г. от страх да не загуби работата си.

Семейство Шумахер не се споменава в случая и не е било поканено за коментар. Според прокуратурата, никой от членовете на фамилията не е присъствал по време на извършването на предполагаемото сексуално посегателство.

