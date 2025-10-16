Поклонението пред Иван Зафиров ще бъде в неделя на Националния стадион

Поклонението пред тленните останки на легендата на ЦСКА и българския футбол Иван Зафиров ще се състои в неделя, 19 октомври, от 10:30 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

Ето какво написаха от ЦСКА:

"Армейци,

Поклонението пред легендарния Иван Зафиров ще се състои на 19 октомври (неделя) от 10:30 ч. в централното предверие на Сектор А на Националния стадион „Васил Левски“. 9-кратният шампион на България ни напусна на 77-годишна възраст.

Нека заедно да почетем славния ни защитник!

Легендите не умират!".

Зафиров има над 400 мача с червената фланелка за първенството и евротурнирите. Печели девет титли на България, както и пет Купи на Съветската армия.

Дебютът му за ЦСКА е през проелтта на 1966-а, изкарва кратък период в Сливен, след което играе за "червените" до края на кариерата си през 1981 година.

За националния отбор на България има 50 мача и 1 гол, като 9 пъти го извежда като капитан. Част от състава е за Мондиал 1974 в Германия, а през 1968 година е сребърен олимпийски медалист в Мексико.

Негови синове са бившите футболисти Адалберт и Мартин Зафирови.