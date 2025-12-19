СГС отмени по едно делата избора на Весела Лечева като председател в БОК

Състав на СГС, търговско отделение VI-5 отмени избора на Весела Лечева като председател на БОК на общото събрание на 19 март. Също така са отменени изборът на изпълнително бюро и контролен съвет, съобщи "24 часа".

Решението е по обединеното по исковите молби на Белчо Горанов, Пламен Кръстев, Атанас Търев и Христо Марков.

Решението е взето при присъствието на Весела Лечева и Слави Бинев като трети лица - помагачи.

Решението подлежи на обжалване в апелативния съд в двуседмичен срок от връчването на решението на страните.

По две от предишните дела в СГС по казуса пък решенията са в полза на Лечева. На 29 октомври друг състав отхвърли три отделни жалби – на федерацията по бадминтон и на присъединилите се към нея Живко Вангелов и Пламен Кръстев. На 17 ноември пък беше отхвърлен искът на федерацията по вдигане на тежести. Бившият председател на централата Стефан Ботев обаче обжалва на втора инстанция.

Президентът на Българския олимпийски комитет Весела Лечева се надява съдебната сага около решенията на Общото събрание на централата да не попречат на българските спортисти за успешно представяне на предстоящата Зимна Олимпиада в Милано/Кортина.

"Чудя се моите колеги, които все още оспорват резултатите от Общото събрание, дали все още имат някакъв ангажимент, някаква отговорност за спорта в България. Не знаем каква е тяхната кауза, никой от тях не каза какво цели с оспорването в съда. Това поставя БОК в незавидна ситуация и вгорчава успехите на спортистите.

Затова се чудя тези колеги, които са изявени спортисти, олимпийски медалисти, дали си дават сметка в каква ситуация поставят Българския олимпийски комитет", коментира Весела Лечева, която в качеството си на председател на Български стрелкови съюз награди най-добрите стрелци за годината.

"За първи път имаме толкова добре подготвени състезатели на Зимна Олимпиада в биатлона, сноуборда, алпийските ски в лицето на Алберт Попов и сме изпълнени с оптимизъм. Надявам се да имат спокойствие и да покажат на какво са способни. Организационно всичко върви по план, успяваме да преодолеем несгодите.

Много пъти призовавах за координация, комуникация с предишното ръководство на БОК, за да не поставяме проблеми пред дейността на организацията. За съжаление, нямаше никакъв отговор от тяхна страна. Не сме се събрали в този олимпийски комитет да се харесваме и да се обичаме, а да работим на българския спорт, независимо че сме на различни мнения. Не знам още какво очакват, след като два състава на Софийски градски съд се произнесоха по отношение на решенията на Общото събрание в наша полза", каза още Весела Лечева.