Весела Лечева за сагата с Костадинова: Това е петно за БОК, получаваме санкции

Феноменалното представяне на Карлос Насар на Световното първенство в Норвегия му донесе трета световна титла и световен рекорд в изтласкването. Преди дни звездата на българския сноуборд - 16-годишната Малена Замфирова, беше избрана за най-добър млад спортист на Европа. Повече за спортните успехи и кризи разказва новоизбраният председател на БОК Весела Лечева в предаването “България сутрин”.

По думите ѝ спортът все още не е на дневен ред сред политиците. “Това, с което се сблъскват във федерациите, е заплашването на треньорите, заплашването на специалистите. Държавата трябва да погледне под различен ъгъл. Всички онези пороци и проблеми пред младото поколение - затлъстяване и агресия, за тях най-доброто лекарство е спортът", заяви председателят на БОК.

По думите ѝ БОК получава санкция след санкция от МОК заради сагата, която се разрази след Общото събрание. Лечева припомни, че общото събрание бе проведено на 19 март.

Сблъсъкът Лечева - Костадинова

"Поздравихме се със Стефка Костадинова, пожелахме си успех, поздрави всички, които са участници в процеса. И след това сагата ни постави в една много негативна светлина пред целия Олимпийски свят. Заедно с успеха на Малена в Малта, всеки от нас беше питан какво става с БОК, каква е тази сага в съда, защо съдът все още бави решенията", допълни Лечева.

Тя обясни, че няколко пъти са отправяни призиви към старото ръководство да се намери начин да се реши проблемът.

"Нямаше никакъв отговор и желание да протече всичко по най-добрия начин и да покажем приемственост. Старото ръководство иска да промени резултата, не му харесва. Те саботираха влизането на новото ръководство, седем месеца ние сме извън Олимпийския комитет, всичко, което извършваме, е на доброволни начала. Всички форуми се плащат от джоба. Общото събрание беше много категорично - имаше възможност всеки един, който има желание, да се изкаже. Тогава се разбра кой е новият председател", обясни пред Bulgaria ON AIR Лечева.

Тя добави, че по отношение на всички въпроси, свързани с БОК, федерациите по света се свързват именно с нея.

"Костадинова няма как да присъства на такива форуми, защото за МОК е никой. За съжаление, нямам достъп до работното си място и това е най-големият парадокс. Опитах се по най-различни начини, че е необходимо да имаме възможност да работим дори заедно. Ако тя беше възприела това, което ние предлагахме - преходен период, нямаше да има санкции. Нямаше българската делегация да е застрашена да дефилира без флаг. Това е най-големият риск. Опитах се да говоря с нея няколко пъти по телефона", разкри председателят на БОК.

Лечева добавя, че сутацията е “петно” за БОК и цялата му 100-годишна история: "Нейните приятели пуснаха жалби, за да осуетят вписването на новото ръководство. Седем месеца нищо не се прави".

Триумфът на Карлос Насар и талантливите млади спортисти

"Изгледах състезанието с много голям интерес, беше невероятна надпревара. Финалът в изтласкването ме направи изключително горда. Насар показа своята класа, силата на българския дух, зарадва всички българи. В България расте изключително талантливо поколение - световната титла на нашите волейболистки до 19 години, невероятният успех на волейболистите ни на Световното първенство, цяла България гледаше финала във Филипините. Малена пък спечели първото място в изключителна надпревара като най-добър млад атлет в зимните спортове", подчерта Лечева.

Тя спомена и успехите на младите ни тенисисти - Иван Иванов и Александър Василев. "Те събраха много хора в Пловдив - там, където те спечелиха състезанията срещу Финландия. Това е държава, която е много напред в класирането за "Купа Дейвис". Нека не забравяме Тервел Зафиров, Радо Янков - единственият българи, носител на Световната купа по сноуборд, Алберт Попов, Милена Тодорова, която загатва за големите успехи от миналото. Това е най-красивото лице на България”, коментира председателят на БОК.

По думите на Лечева не трябва да забравяме, че зад всеки спортист стои огромен щаб от хора, които работят за успеха.

"За тези хора трябва да работим в следващите години. Условията, които предоставяме за българските състезатели, не са най-добрите. Винаги говорим за недостатъчното финансиране на спорта в България. Нашите бюджети все още отстъпват на тези, с които разполагат европейските ни конкуренти. Българският бюджет нараста, но все още е много далеч. Той е в рамките на 0,08% съотносимо към БВП, докато в европейските държави е около 1-2%. Това показва къде седим в стълбата", коментира председателят на БОК.

Лечева припомни, че бюджетът има отношение и за изграждането на спортната инфраструктура. "Липсват достатъчно тренировъчни съоръжения. Ние сме в дълг към целия спорт по отношение на спортна инфраструктура. Липсват онези съоръжения, които са необходими за нашите състезатели и клубове, за да развиват една нормална дейност. Инициирахме среща с Асоциацията на спортните федерации с министъра на регионалното развитие, за да може да набележим кои са нашите най-основни приоритети", заяви още тя.

