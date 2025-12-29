IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 85

Антъни Джошуа пострада при катастофа в Нигерия, има двама загинали ВИДЕО

Часове преди инцидента той публикува клипче как играе тенис на маса

29.12.2025 | 15:17 ч. Обновена: 29.12.2025 | 15:26 ч. 10
X

X

36-годишният Антъни Джошуа е бил в джип Lexus, когато той се е блъснал в спрял камион днес малко след 11:00 часа на магистралата Лагос-Ибадан в Макун, съобщават местните медии.

Кадри, публикувани онлайн, показват бившия световен шампион по бокс в тежка категория без горнище и замаян, докато седи в разбитото превозно средство сред счупено стъкло.

По-късно е видян да седи на предната седалка на кола за спешна помощ и да разговаря с длъжностни лица. Съобщава се, че Джошуа е получил леки наранявания, а двама други хора са обявени за мъртви на място.

Агентът на Джошуа, Еди Хърн, каза пред Daily Mail Sport: "Аз съм на семейна почивка и се събудих с новината за този инцидент.

"Опитваме се да се свържем с Антъни и междувременно не искаме да спекулираме как е, но за щастие изглежда добре от това, което видях на снимките. Очакваме повече информация за случилото се и ще я актуализираме своевременно", добави той.

Само преди четири часа Джошуа е публикувал в Instagram кадри, играейки тенис на маса.

Очакваше се Джошуа да се бие в Рияд, Саудитска Арабия, през февруари следващата година, след като този месец в Маями нокаутира ютубъра Джейк Пол в шестия рунд.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Антъни Джошуа катастрофа Нигерия загинали бокс
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem