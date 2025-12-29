Антъни Джошуа пострада при катастофа в Нигерия, има двама загинали ВИДЕО

36-годишният Антъни Джошуа е бил в джип Lexus, когато той се е блъснал в спрял камион днес малко след 11:00 часа на магистралата Лагос-Ибадан в Макун, съобщават местните медии.
Кадри, публикувани онлайн, показват бившия световен шампион по бокс в тежка категория без горнище и замаян, докато седи в разбитото превозно средство сред счупено стъкло.
По-късно е видян да седи на предната седалка на кола за спешна помощ и да разговаря с длъжностни лица. Съобщава се, че Джошуа е получил леки наранявания, а двама други хора са обявени за мъртви на място.
Агентът на Джошуа, Еди Хърн, каза пред Daily Mail Sport: "Аз съм на семейна почивка и се събудих с новината за този инцидент.
"Опитваме се да се свържем с Антъни и междувременно не искаме да спекулираме как е, но за щастие изглежда добре от това, което видях на снимките. Очакваме повече информация за случилото се и ще я актуализираме своевременно", добави той.
Само преди четири часа Джошуа е публикувал в Instagram кадри, играейки тенис на маса.
Очакваше се Джошуа да се бие в Рияд, Саудитска Арабия, през февруари следващата година, след като този месец в Маями нокаутира ютубъра Джейк Пол в шестия рунд.