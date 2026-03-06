Малена Замфирова е с две счупвания на бедрената кост, таз и лопатка

Малена Замфирова ще се възстановява дълго след като станаха ясни и какви са травмите ѝ, които тя получи при нелепия инцидент в Шплиндерув Млин, Чехия.

Най-добрата българска състезателка в алпийския сноуборд беше пометена от пиян турист в долната част на пистата по време на подготовката си за стартовете от Световната купа през уикенда.

Замфирова е със счупена бедрена кост на две места, счупване на таза и лопатката на рамото.

Сноубордистката е била за кратко в безсъзнание, обясни говорителката на болницата в Храдец Кралове Луси Хануошова. "Тя е със сериозни травми в гърба и долните крайници. Заради това бе докарана с хеликоптер в травматологията", допълни Ханоушова за iDnes.cz.

Днес на Малена ѝ предстои важна и тежка операция в Грац, Австрия, където беше прехвърлена след като първоначално получи спешна помощ и стабилизиране в Университетската болница в Храдец Кралове, Чехия.

Чешките власти вече започнаха разследване по случая. Бащата на Малена Замфирова вече е дал показания. Туристът, причинил инцидента, може да получи до две години затвор за нанасяне на тежка телесна повреда.

От Чешката спасителна служба вчера разпространиха кадри от инцидента. Оказва се, че пистата в Храдец Кралове, която е от категорията "черна", е доста опасна и на нея неведнъж са ставали трагични инциденти. На 20 февруари там е загинала възрастна жена, която е била пометена от скиорка, като още се води разследване.

Опасна писта

От Чешката спасителна служба разпространиха кадри от инцидента. Оказва се, че пистата в Шпиндлеров Млин, която е от категория "черна", е изключително опасна и на нея неведнъж са ставали тежки инциденти.

На 20 февруари там е загинала възрастна жена, пометена от скиорка, като разследването по случая все още продължава.