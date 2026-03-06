Линдзи Вон се завърна в залата за тренировки след тежкото падане на Олимпиадата

Американската скиорка Линдзи Вон се завърна в залата за тренировки седмици след тежкото падане, което претърпя на Олимпийските игри в Милано-Кортина.

Само 25 дни след сериозния инцидент по време на спускането в Кортина д'Ампецо 41-годишната алпийка публикува видео в профила си в Инстаграм. В клипа олимпийската шампионка от Ванкувър 2010 прави различни упражнения, а в края на видеото дори става от инвалидната количка, с помощта на която се движи, откакто претърпя инцидента.

„Със сигурност са тежки времена, но все пак съм благодарна... все още работя усърдно. Единствената ми цел е да съм здрава. Работя ден за ден“, написа Линдзи Вон под видеото, цитирана от ДПА.

В предстоящите седмици Вон се надява да замени инвалидната количка с патерици, а очакванията са пълното ѝ възстановяване да отнеме близо година. Впоследствие тя ще реши дали металните импланти в крака ѝ да бъдат премахнати напълно. Едва за след това е планирана нова операция, която да завърши лечението на скъсаните кръстни връзки на коляното.

Свързани статии Линдзи Вон разкри - почти е изгубила крака си след падането на Олимпийските игри

Американката получи фрактура на големия пищял по време на участието си на Олимпийските игри, а травмата в коляното дойде малко преди старта в Милано-Кортина, но тя избра да се състезава въпреки нея.

(БТА)