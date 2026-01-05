IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Манчестър Юнайтед разкара мениджъра Рубен Аморим

05.01.2026 | 12:47 ч. Обновена: 05.01.2026 | 12:47 ч. 2
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Рубен Аморим напусна поста си на мениджър на Манчестър Юнайтед, обявиха официално от английския клуб.

Португалецът беше назначен през ноември 2024 година и изведе отбора до финал в турнира Лига Европа през май в Билбао, който „червените дяволи“ загубиха от Тотнъм.

В неделя тимът записа равенство при гостуването си на Лийдс.

„При шестото място на Манчестър Юнайтед в подреждането във Висшата лига, ръководството на клуба неохотно взе решение, че е подходящият момент за промяна.
Това ще даде на отбора най-добрата възможност за постигане на най-високото възможно класиране във Висшата лига. Клубът би искал да благодари на Рубен за приноса му и му пожелава всичко най-добро в бъдеще“, информираха от Юнайтед на клубния си уебсайт.

Дарън Флетчър ще води отбора при гостуването срещу Бърнли в сряда.

рубен аморим манчестър юнайтед
