Манчестър Юнайтед разкара мениджъра Рубен Аморим

Рубен Аморим напусна поста си на мениджър на Манчестър Юнайтед, обявиха официално от английския клуб.
Португалецът беше назначен през ноември 2024 година и изведе отбора до финал в турнира Лига Европа през май в Билбао, който „червените дяволи“ загубиха от Тотнъм.
В неделя тимът записа равенство при гостуването си на Лийдс.
„При шестото място на Манчестър Юнайтед в подреждането във Висшата лига, ръководството на клуба неохотно взе решение, че е подходящият момент за промяна.
Това ще даде на отбора най-добрата възможност за постигане на най-високото възможно класиране във Висшата лига. Клубът би искал да благодари на Рубен за приноса му и му пожелава всичко най-добро в бъдеще“, информираха от Юнайтед на клубния си уебсайт.
Дарън Флетчър ще води отбора при гостуването срещу Бърнли в сряда.