Новини

ФИФА за Димитър Пенев: Той е Икона на световния футбол

От централата припомниха най-значимите успехи на Пената

05.01.2026 | 18:42 ч. 7
Снимка: БГНЕС

На 5 януари 2026 г. България се раздели с легендарния Димитър Пенев, а Стратега не беше забравен и от ФИФА. Световната футболна организация обяви българина за Икона на световния футбол. 

От централата припомниха най-значимите успехи на Димитър Пенев – от кариерата му като футболист до постиженията му като треньор, а кулминацията остана за Мондиал 1994 в САЩ и четвъртото място. 

"Димитър Пенев, една от най-влиятелните фигури в историята на българския футбол, почина на 80-годишна възраст.

Пенев остави огромна следа в международния футбол както като играч, така и като треньор. Като централен защитник той участва в три световни първенства – Англия 1966, Мексико 1970 и ГДР 1974. Спечели 13 трофея, повечето от които с ЦСКА, като два пъти е избран за Футболист №1 на България. 

Като треньор постига още по-големи успехи, водейки емблематичния отбор, в който играят Красимир Балъков, Емил Костадинов, Йордан Лечков и Христо Стоичков, до четвърто място на световното първенство в САЩ през 1994 г.", гласи част от материала на ФИФА.

В статията се разказва и как легендата дава началото на кариерите на едни от най-големите звезди на българския футбол, сред които Христо Стоичков, Димитър Бербатов, Мартин Петров и много други.

