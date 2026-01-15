Арсенал победи Челси в голово шоу

Отборът на Арсенал победи състава на Челси с 3:2 на „Стамфорд Бридж“ и е крачка по-близо до финала на Карабао Къп в мач, изпъстрен с пет гола, но и много вратарски грешки.

Ответният полуфинал е в началото на февруари на „Емирейтс“. „Топчиите“ поведоха с 2:0 след груби неточности на Роберт Санчес, позволили на Бен Уайт и Виктор Гьокереш да отбележат. Третият гол за „топчиите“ бе дело на Мартин Субименди, докато за „сините“ на два пъти Алехандро Гарначо връщаше попадения, задържайки интригата и за този мач, и за реванша.

Вина за втория гол на аржентинеца има Кепа Арисабалага, бивш вратар на Челси и настоящ резервен на Арсенал. Малко след това Виктор Гьокереш можеше да нанесе втори удар на „сините“, след като се измъкна от отбраната, но си поведе лошо топката и стреля встрани. Арсенал продължи да е по-опасен и в хода на полувремето.

В средата на частта капитанът Мартин Йодегор центрира добре, а топката бе неловко изчистена и се озова в Мартин Субименди. Халфът стреля от въздуха над вратата. Най-добрата атака на домакините дойде в 28-ата минута. Енцо Фернандес изведе Жоао Педро, играещ като втори нападател, а той веднага потърси далечната греда, но не намери никого.

Сетне Естевао стреля от неособено голям ъгъл и принуди Кепа Арисабалага да се намесва. Секунди по-късно бе отсъдена и засада в хода на „синята“ атака.

В 40-ата минута Уилям Салиба можеше да бъде автор на много красив гол. Централният защитник стреля от средна дистанция, а опитът му кацна на мрежата над вратата. Арсенал нанесе втория си удар малко след почивката, като отново огромна вина носеше вратарят Роберт Санчес. Подаване по тревата от десния фланг, дошло от Букайо Сака, не бе разчетено добре от Санчес, който пусна топката зад плонжа си и Гьокереш вкара в опразнената врата - 0:2.

Няколко минути след втория гол Санчес се реваншира частично, избивайки мощен шут на Йодегор от дистанция. В 57-ата минута Челси намали на 1:2. Центриране на Педро Нето прехвърли всички в наказателното поле, но на втора греда бе Алехандро Гарначо, току-що влязъл от пейката. Аржентинецът стреля в близкия ъгъл и не даде шанс на Арисабалага.

Арсенал бързо отговори на предизвикателството на Челси и вкара трети гол. Страхотна атака на "топчиите" стигна до Мартин Субименди в наказателното поле. Полузащитникът си освободи по елегантен начин място за стрелба и с левия крак матира Санчес - 1:3.

Гарначо отново намали изоставането към края на двубоя. Нето центрира от корнер в наказателното поле, а Кепа Арисабалага излезе неубедително да боксира и кълбото попадна в аржентинеца. Крилото намери вратата на Арсенал за 2:3. /БНР