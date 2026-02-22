Тихомир от Враца се нуждае от средства, за да проходи отново

Зов за помощ от Враца - 33-годишният Тихомир Ангелов вече 2 години се бори, за да може отново да ходи нормално.

След тежка катастрофа, младият мъж получава сериозна инфекция заради лекарска небрежност. Шанс за почти пълно възстановяване му дават специалисти в Турция, но операциите там ще струват над 30 000 евро - сума, непосилна за семейството.

"Когато всичко мине, искам да отида на къмпинг, на риболов. Просто искам да разпусна", каза Тихомир.

Една катастрофа променя всичко

Той описва живота си като скромен, но изпълнен с щастие, позитивни моменти и любов - допреди пет години, когато катастрофира с автомобила си и получава луксация в левия крак. Оттогава живее в истински Ад.

"Наложи се операция, много тежка. Минаха две години и се наложи смяна на става, поради факта, че пироните, които са сложени, били сложени накриво", разказа той.

Изпитанията и болката, която от ден на ден става трудно търпима, продължават. Още две години по-късно нещата вместо да се подобрят, се влошават повече.

"Наложи се смяна на сегашната ми става с антибиотична поради нова инфекция, която направих. Понеже беше засегнато коляното, тъканите бяха разядени вътре, една голяма дупка заради тази инфекция, взеха мускули от ахилеса, присъдиха ги на коляното, беше страшна работа", сподели Тихомир пред Bulgaria ON AIR.

Последната надежда

Инфекцията обаче продължава да се развива, а лекарите в България обясняват на Тишо, че няма какво да направят повече за него. Той обаче не се отказва, но му отказват и специалисти в европейски болници: "Казаха ми: "спасението ти е в Германия или Австрия". Отказаха ми много клиники в Германия, поради пластичната операция, която ми направиха тук, явно не смеят, не се наемат".

Тихомир обаче не се предава и продължава да търси вариант. Надежда му дават от болница в Турция, но лечението не се поема от Здравната каса, тъй като държавата е извън Европейския съюз, а офертата, която дават от съседката ни, е за 36 000 евро и е валидна до края на март.

Ще трябват и доста средства за рехабилитация. Средства, които са непосилни за Тишо и семейството му. "Една година вече съм с прав крак, не мога да го сгъвам. То са едни болки нощем, ужас е", каза той.

Най-голямата мечта на Тишо сега е 5-годишната агония да приключи, да се наспи добре, а след това да излезе на разходка, както правят всички нормални хора.

Ето как да помогнете на Тихомир да пребори адската болка:

Дарителска банкова сметка: BG36 UNCR 70001527323107

Титуляр: Тихомир Ангелов

Чрез платформата на Павел Андреев: https://pavelandreev.org/bg/campaign/pomogni-na-tihomir