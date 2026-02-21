ЦСКА постигна ценна победа с 1:0 над Славия

ЦСКА постигна минимална, но изключително ценна победа с 1:0 над Славия в двубой от 22-рия кръг на Първа лига. „Червените“ стигнаха до успеха в самия край на срещата след истинско попадение-шедьовър, което взриви трибуните и донесе трите точки на тима.

Решителният момент в мача дойде в 82-ата минута. Резервата Алехандро Пиедраита се превърна в герой за ЦСКА, след като отбеляза по феноменален начин. Колумбиецът опита да комбинира с Жордао, но разиграването не се получи. Топката попадна в неудобна позиция, но Пиедраита реагира блестящо и с акробатично изпълнение прати кълбото във вратата на Нтумба.

Попадението се оказа решаващо, а до края Славия не успя да отговори и да стигне до изравняване.

Срещата започна с емоционален момент. Футболистите и на двата отбора излязоха с фланелки в подкрепа на легендата Георги Велинов, който в момента е в болница. Надписът „Джони, с теб сме!“ показа уважението на футболната общност към един от големите вратари в историята на българския футбол.

С успеха ЦСКА добави нови три точки към актива си и продължава битката в челните позиции на класирането. Победата, постигната с характер и вдъхновение в края, може да се окаже ключова в хода на сезона.

Как премина срещата - на Gol.bg