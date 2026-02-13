Локомотив София оцеля във Варна, взе точка от Спартак с гол в края

Спартак Варна и Локомотив София завършиха зрелищно 2:2 в първия мач от 21-ия кръг на Първа лига, който се игра под непрекъснат дъжд в крайморския град.

Варненци на два пъти повеждаха в резултата, но гостите успяваха да изравнят, като вторият изравнителен гол падна в 90-ата минута на мача. След тази среща варненският тим има в актива си 19 точки и остава на 12-ото място във временното класиране. Столичните „железничари“ пък стават с 27 точки и заемат осмата позиция преди изиграването на останалите мачове от кръга.

Първата възможност в срещата бе за домакините в първата минута, когато Дамян Йорданов стреля по диагонал отляво, но вратарят Мартин Величков успя да спаси. В 8-ата минута гостите организираха опасна контраатака, при която Спас Делев изведе в добра позиция Ангел Лясков, който стреля, но вратарят на Спартак 1918 Варна Педро Виктор успя да спаси. В 10-ата минута Шанде стреля от повече от 25 метра, но топката премина над вратата на Локомотив София. В 12-ата минута домакините откриха резултата. След центриране в наказателното поле на гостите Божидар Кацаров не изчисти добре топката с глава, тя стигна до Димо Кръстев, който с удар по диагонал отдясно от 5-6 метра вкара за 1:0. В 25-ата минута Спартак 1918 Варна можеше да вкара нов гол. След центриране в наказателното поле на гостите Цветелин Чунчуков опита прехвърлящ удар с глава, но за късмет на гостите топката премина над вратата. В 29-ата минута Шанде стреля от 20-тина метра, но топката попадна право в ръцете на вратаря Мартин Величков.

В 49-ата минута гостите можеха да изравнят резултата. Спас Делев стреля опасно от свободен удар отляво, топката премина през куп играчи и мина на сантиметри встрани от вратата на Спартак 1918 Варна. В 58-ата минута столичани изравниха резултата. Спас Делев изпълни опасно пряк свободен удар отляво, топката премина през куп играчи, тупна пред вратарят Педро Виктор и влезе във вратата за 1:1. В 62-ата минута късметът бе на страната на домакините, след като след удар на Спас Делев и рикошет в Емил Янчев топката се отби в напречната греда. В 74-ата минута вратарят на Спартак 1918 Варна Педро Виктор успя да изби топката след опасен удар на Спас Делев. В 77-ата минута домакините отново поведоха в резултата. Дамян Йорданов се пребори за топката пред наказателното поле на гостите, тя достигна до Жота Лопес вдясно, който с удар по диагонал вакара за 2:1 за „соколите“. В 90-ата минута Ерол Дост се възползва от неразбирателство в защитата на домакините, вкара гол и донесе точката на Локомотив София.