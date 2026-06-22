Лионел Меси сътвори история в Далас

Лионел Меси сътвори история, за да донесе победата на Аржентина над Австрия с 2:0 в здрав мач в Далас, съобщават от Gol.bg.

Суперзвездата вкара преди почивката, за да подобри рекорда на Мирослав Клозе и да стане най-резултатният играч на световни финали, а в края отбеляза и още веднъж.

Като цяло мачът бе равностоен и европейският тим игра доста добре, макар че Меси пропусна и дузпа. Все пак в нападение Австрия не направи достатъчно, а класата на южноамериканците направи разликата.

С победата Аржентина си гарантира място в елиминациите, като има 6 точки, докато съставът на Ралф Рангник остава с 3, но и с добри шансове да продължи напред, тъй като в последния си двубой играе с Алжир.

За световния шампион имаше една промяна от победата над Алжир, като в защита Науел Молина замени Гонсало Монтиел. За европейския тим Марко Арнаутович и Саша Калайджич останаха на пейката, а на върха на атаката бе Михаел Грегорич.

Още в началото стана интересно. В 4-ата минута Аржентина поиска дузпа. Лаутаро Мартинес се промъкна между двама съперници, които атакуваха топката с шпагат. Имаше докосване до топката, но и до крака на играча. Ситуацията бе 50 на 50, но дузпа не бе отсъдена.

След това обаче, се намеси ВАР и реферът бе повикан на монитора. Той прегледа отново положението и в крайна сметка посочи бялата точка. Меси получи шанс да подобри рекорда на Миро Клозе. Лидерът на гаучосите обаче изпълни лошо. Той се забави твърде много, би слабо, а освен това противниковият вратар уцели ъгъла и топката премина покрай гредата. Огромен пропуск и резултатът остана 0:0!

В следващите минути австрийците стигнаха до няколко статични положения, но не успяха да ги използват и да стигнат до нещо опасно. В 19-ата минута южноамериканците пак докоснаха гола. Меси бе изведен на чиста позиция в наказателното поле, елиминира съперник и остана сам, но миг преди да стреля Давид Алаба протегна крак и изби към своя вратар, който с крак спаси. Така Австрия оцеля.

В 23-ата минута се стигна и до положение за Австрия. Центриране отдясно и избита топка даде шанс на Забицер, който стреля от въздуха с левия крак, но Ромеро бе на точното място и изби в корнер.

В 31-ата минута суперзвездата пропусна отново. Лео подаде към съотборник, но вратарят го изпревари и изби. Топката се оказа пред Меси, който бе почти на празна врата и стреля, но падналият на земята Алаба се оказа на точното място и блокира.

Няколко минути след това, прошка вече нямаше. Хубава атака отляво завърши с подаване на Медина към границата на наказателното поле, топката бе пропусната от Лаутаро Мартинес и се оказа идеална за Меси зад гърба му, който с нисък удар опъна мрежата. 4-и гол за него на турнира и 17-и на световни първенства, подобрявайки рекорда на Клозе. Всичко това се случи точно 40 години след гола с ръка на Диего Марадона срещу Англия.

След това последваха доста сблъсъци и нарушения, като аржентинците не пропускаха въжмост да провокират съперниците и да лежат по терена повече от необходимото. В крайна сметка паузата дойде при техен аванс.

Австрийците започнаха надъхано второто полувреме и още в първите секунди създадоха напрежение пред вратаря на съперника, но не стигна до нещо особено. В 55-ата минута Забицер стреля опасно от свободен удар, но Емилиано Мартинес изби. Малко след това Аржентина отговори, но ударът на Енцо Фернандес бе спрян с тяло от Данзо.

В 67-ата минута Забицер центрира опасно и от границата на вратарското поле Грегорич засече, но твърде високо. В 73-ата минута Меси центрира от корнер и Нико Гонсалес засече отлично от 5-6 метра, но малко встрани. Интригата все пак се запазваше.

В минутите до края сериозната борба продължи. Удар на Енцо бе блокиран, а в добавеното време Вимер стреля с глава за Австрия, но встрани и така Гаучосите оцеляха.

Малко след това всичко приключи. При контра световните шампиони решиха всичко. Алварес пропусна сам срещу вратаря, но топката остана в наказателното поле, Меси стреля и първо бе блокиран, но топката се върна в краката му и след това вече нямаше кой да го спре! 5-о попадение на турнира и 18-о на най-големия футболен форум.