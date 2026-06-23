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Бойци от 12 държави излизат на ринга на SENSHI 32 край Варна

Шампионски сблъсъци, елиминации и труден път към трофея в средната категория предстоят на SENSHI 32 Grand Prix

23.06.2026 | 17:22 ч. 0
Бойци от 12 държави излизат на ринга на SENSHI 32 край Варна

Бойци от 12 държави ще се качат на ринга на 11 юли от 19:30 ч. на плажната арена в к.к. "Св. св. Константин и Елена" край Варна. SENSHI 32 Grand Prix ще събере на едно място 16 състезатели от Италия, Швейцария, Унгария, Португалия, Бразилия, Канада, Ирландия, Англия, Албания, Алжир, Суринам и България.

32-ото издание на международната бойна галавечер ще бъде белязано от третия за годината и четвърти за веригата турнир във формат Grand Prix. За първи път надпреварата ще се проведе в категория до 85 кг. Осем бойци ще преминат през три етапа в битка за шампионската титла и пояса в средната категория на SENSHI.

Освен Grand Prix турнира феновете на кикбокса ще видят и две супер битки в дивизиите до 75 кг и над 95 кг. Grand Prix шампионът до 75 кг Жулиен Риков ще участва в една от тях пред българската публика.

Билетите за плажното издание на SENSHI 32 Grand Prix във Варна са налични в мрежата на Eventim.bg.

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Основна схема в Grand Prix турнира до 85 кг:

  • Лоик Нджея (Швейцария) срещу Али Юзеир (България)
  • Давид Сабо-Тот (Унгария) срещу Фабиан Лорито (Италия)
  • Улрик Бокеме (Швейцария) срещу Жури де Соуса (Португалия)
  • Майлс Симсон (Суринам) срещу Оливър Лангуа-Рос (Канада)

Резервни битки в Grand Prix турнира:

  • Анджело Мирно (Италия) срещу Рикардо Лукеи (Бразилия)
  • Рами Дегир (Алжир) срещу Джошуа Акингбаде (Ирландия)

Супер битки на SENSHI 32:

Нейтън Кук (Англия) срещу Франческо Джая (Албания) - FULL CONTACT правила, категория 95+ кг

Даниеле Валенте (Италия) срещу Жулиен Риков (България) - FULL CONTACT правила, категория до 75 кг

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SENSHI 32 Grand Prix се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД "Армеец", MAX Sport, "България Еър", М Кар Груп - BMW дилър и "Св. св. Константин и Елена Холдинг".

Медийни партньори на SENSHI 32 Grand Prix са Boec.bg и Boec.com, Bulgaria ON AIR, MAX Sport, TrillerTV, Beyond Kickboxing, Gol.bg, Sportal.bg, Dir.bg, Topsport.bg, KWUSENSHI.com, KWUnion.com, KyokushinKarate.News, Fighto.News и Fight Sports Insider 24/7.

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