Бойци от 12 държави излизат на ринга на SENSHI 32 край Варна

Бойци от 12 държави ще се качат на ринга на 11 юли от 19:30 ч. на плажната арена в к.к. "Св. св. Константин и Елена" край Варна. SENSHI 32 Grand Prix ще събере на едно място 16 състезатели от Италия, Швейцария, Унгария, Португалия, Бразилия, Канада, Ирландия, Англия, Албания, Алжир, Суринам и България.

32-ото издание на международната бойна галавечер ще бъде белязано от третия за годината и четвърти за веригата турнир във формат Grand Prix. За първи път надпреварата ще се проведе в категория до 85 кг. Осем бойци ще преминат през три етапа в битка за шампионската титла и пояса в средната категория на SENSHI.

Освен Grand Prix турнира феновете на кикбокса ще видят и две супер битки в дивизиите до 75 кг и над 95 кг. Grand Prix шампионът до 75 кг Жулиен Риков ще участва в една от тях пред българската публика.

Билетите за плажното издание на SENSHI 32 Grand Prix във Варна са налични в мрежата на Eventim.bg.

Основна схема в Grand Prix турнира до 85 кг:

Лоик Нджея (Швейцария) срещу Али Юзеир (България)

Давид Сабо-Тот (Унгария) срещу Фабиан Лорито (Италия)

Улрик Бокеме (Швейцария) срещу Жури де Соуса (Португалия)

Майлс Симсон (Суринам) срещу Оливър Лангуа-Рос (Канада)

Резервни битки в Grand Prix турнира:

Анджело Мирно (Италия) срещу Рикардо Лукеи (Бразилия)

Рами Дегир (Алжир) срещу Джошуа Акингбаде (Ирландия)

Супер битки на SENSHI 32:

Нейтън Кук (Англия) срещу Франческо Джая (Албания) - FULL CONTACT правила, категория 95+ кг Даниеле Валенте (Италия) срещу Жулиен Риков (България) - FULL CONTACT правила, категория до 75 кг

SENSHI 32 Grand Prix се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД "Армеец", MAX Sport, "България Еър", М Кар Груп - BMW дилър и "Св. св. Константин и Елена Холдинг".

Медийни партньори на SENSHI 32 Grand Prix са Boec.bg и Boec.com, Bulgaria ON AIR, MAX Sport, TrillerTV, Beyond Kickboxing, Gol.bg, Sportal.bg, Dir.bg, Topsport.bg, KWUSENSHI.com, KWUnion.com, KyokushinKarate.News, Fighto.News и Fight Sports Insider 24/7.