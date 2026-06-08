Българският кикбоксьор Атанас Божилов е готов за следващото предизвикателство

Българският кикбоксьор Атанас Божилов, популярен с прякора Мистър SENSHI, записа 25-и триумф в професионалната верига, надигравайки англичанина Аарон Слиман с пълно съдийско единодушие по време на галавечерта SENSHI 31 Gladiators в Пловдив.

Боецът призна в интервю пред „България сутрин“, че съперникът му е бил много добре подготвен и е изненадал с добър първи рунд, като е спазвал дистанция и е поддържал дистанцията чиста.

"Слава Богу, пак така се получиха нещата – излязох, победих. Съперникът ме изненада, беше доста добре подготвен. Първия рунд го изигра доста добре, но после аз се нагласих, промених малко тактиката и взех мача“, коментира Божилов в ефира на телевизия Bulgaria ON AIR.

Справяне с адреналина и емоциите

Преди да излезе на ринга, той е усетил сериозно напрежение и силен адреналин. Психическото натоварване се е засилило и от факта, че в предходен мач негов съотборник е претърпял тежка загуба с нокаут. Въпреки това българският състезател е съумял да се концентрира и да влезе мотивиран за победа на ринга на SENSHI.

По отношение на емоциите при вдигането на поредния трофей, Божилов сподели, че усещането винаги е различно и трудно може да се опише с думи. От всичките си 25 победи той отличава като най-скъпа и емоционална първата си световна титла на K-1, спечелена в зала "Арена Армеец" в София.

Ролята на публиката и лагерите на SENSHI

Подкрепата на феновете в Античния театър в Пловдив е изиграла огромна роля за крайния успех. Божилов отбеляза, че публиката има мотивиращ ефект и когато усетила, че играта не върви в първия рунд, започнала да скандира името му още по-силно, което помогнало за мобилизацията.

Попитан за формулата зад успехите му без тежки контузии, той изтъкна важността на спаринг партньорите и международните лагери на SENSHI.

Бъдещето и краят на кариерата

Атанас Божилов призна, че моментът, в който един професионален спортист трябва да прекрати кариерата си и да премине към треньорска дейност, е изключително труден.

"Много е трудно, може би още не осъзнавам колко е трудно. Най-вероятно, когато спра, тогава вече наистина много ще ми липсва. Надявам се да завърша кариерата си с победа и оттам нататък да почна да предавам моя опит на младите", сподели Божилов.

Тази седмица му предстои заслужена почивка, като към момента няма нови предложения за мачове. Той планира да поддържа лека форма без излишно натоварване, но има готовност да поднови тежките тренировки веднага щом се появи следващо предизвикателство.

Видео с цялото интервю на опитния ни кикбоксьор Атанас Божилов може да видите в сайта на телевизия Bulgaria ON AIR.