Билетите за SENSHI 32 Grand Prix са в продажба

Световен кикбокс по стандартите на SENSHI и брутално предизвикателство с Grand Prix турнир до 85 кг предстоят на 11 юли на SENSHI 32 във Варна. Билетите за плажното издание на международна бойна галавечер са официално в продажба в мрежата на Eventim.bg и стартират с цени от 20 евро.

SENSHI вдига летвата още по-високо - публиката ще види в действие 16 бойци от 12 държави, сред които доказани и известни имена от кикбокс средите в Италия, Бразилия, Португалия, Ирландия, Унгария, Швейцария и др. В бойната карта България ще бъде представена от двама бойци. Българската публика на място ще има възможност да види и подкрепи и двама от най-атрактивните родни кикбоксьори, които SENSHI скоро ще обяви и официално.

Акцентът на вечерта ще бъде третият за годината елиминационен SENSHI Grand Prix турнир - този път в средна категория (до 85 кг). На 11 юли 8 елитни бойци от цял свят ще влязат в директни елиминации за шампионската титла. Правилата са безмилостни - за да грабне златния Grand Prix трофей, бъдещият шампион ще трябва да постигне три поредни победи в рамките на бойната галавечер.

Файт картата на SENSHI 32 се допълва и от две супер битки, които гарантират емоции за публиката с оспорван двубой между шампиони до 75 кг и тежка артилерия в категория над 95 кг. Летните плажни издания на веригата традиционно предизвикват огромен интерес, а местата около ринга са ограничени, затова побързайте да запазите своите места чрез Eventim.bg.

Подробности около SENSHI 32 Grand Prix, участниците и всичко, което предстои на 11 юли, може да откриете на официалните канали на веригата във Facebook, Instagram, TikTok и YouTube.

SENSHI 32 Grand Prix се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД "Армеец", MAX Sport, "България Еър", М Кар Груп - BMW дилър и "Св. Св. Константин и Елена Холдинг".

Медийни партньори на SENSHI 32 Grand Prix са Boec.bg и Boec.com, Bulgaria ON AIR, MAX Sport, TrillerTV, Beyond Kickboxing, Gol.bg, Sportal.bg, Dir.bg, Topsport.bg, КWUSENSHI.com, KWUnion.com, KyokushinКarate.News, Fighto.News и Fight Sports Insider 24/7.