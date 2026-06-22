Жулиен Риков преди SENSHI 32 Grand Prix: С треньора сме изградили стратегия

SENSHI 32 Grand Prix ще се проведе на 11 юли в курортен комплекс "Св. Св. Константин и Елена". В професионалната бойна галавечер участват 16 бойци от 12 държави, а турнирът ще определи шампиона на дивизията до 85 кг.

На ринга ще се качи кикбокс сензацията Жулиен Риков. През февруари той спечели голямата Grand Prix титла до 75 кг.

"Подготовката преминава тежко, както винаги, готов съм да се представя подобаващо на 11 юли. Правя тежка двуразови тренировки. С треньора сме изградили стратегия. Преди всяка битка има анализ, преглеждат се силните и слабите страни на противника, къде можем да надделеем ние", обясни Жулиен Риков в ефира на "България сутрин".

Той изтъкна, че всяка битка е повече опит и повече самочувствие след победите.

Младият спортист е категоричен, че излиза винаги за победа. Той е едно от най-перспективните имена в бойните спортове.

"Доказал съм се неведнъж и ще продължа да се доказвам. Със сигурност има подценяване от моите съперници заради младата ми възраст, но от това само печеля", каза Жулиен Риков пред Bulgaria ON AIR.

От 7 години той тренира кикбокс, преди това се е занимавал с други бойни спортове. Убеден е, че успехите идват, когато посветиш живота си на спорта.

Една от мотивациите му на ринга е да направи горди своите родители.

"Обичам да съм разнообразен, да не разчитам на едно нещо като оръжие. Някой път тактиката позволява да отстъпиш за малко, да си вдъхне кураж съперникът, да се измори", заяви спортистът.

С годините и разбрал, че е много важно по време на двубоите да слуша треньора си.

Жулиен Риков не иска да подражавам на никого, а самият той да бъде пример.